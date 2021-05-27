Як виглядає Донецький аеропорт сім років потому

Як виглядає Донецький аеропорт сім років потому

У мережі опублікували зняте за допомогою аерозйомки відео, на якому показано, як зараз виглядає зруйнований за час бойових дій Донецький аеропорт, повідомляє Деловая столица.

Ролик з'явився на YouTube-каналі War Gonzo, який веде пропагандист Семен Пегов.

На відео показані околиці аеропорту і все, що залишилося від будівлі.

Користувачі мережі вражені тим, на що окупанти перетворили Донбас.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у сьому річницю бою за Донецький аеропорт зазначив, що ця подія дозволила стримати збройну агресію на сході країни.

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