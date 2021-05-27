Лавров грубо відповів Кравчуку через Білорусь

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що не главі української делегації у Тристоронній контактній групі вирішувати долю переговорного майданчика в Мінську. Про це він сказав на пресконференції, коментуючи заяву про необхідність перенести переговори ТКГ з Мінська в іншу країну, повідомляє Сегодня.

Він закликав припинити демонізувати тих людей, які не подобаються Заходу, зокрема невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Білоруська влада чітко сказала після цього інциденту (з літаком) про свою готовність до розслідування, прийому відповідних експертів, наданню всієї необхідної інформації" , – сказав російський міністр.

Лавров також різко відповів на слова Кравчука про перенесення переговорного майданчика з Мінська у зв'язку з ситуацією у Білорусі.