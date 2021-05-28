Peugeot представила свiй перший фургон на водні

Французька компанія розширює сімейство комерційних моделей за рахунок нової версії e-Expert Hydrogen, яка працює на водневих паливних елементах. Новинка з'явиться у продажу наприкінці року, повідомляє Обозреватель.

Компанія однією з перших у світі запропонує в своїй лінійці електричний фургон, енергію для якого будуть отримувати з водню.

Peugeot e-Expert Hydrogen поповнить гамму електромобілів марки. Джерело: int-media.peugeot.com

Під підлогою автомобіля розташовуються три балони з воднем. Для їх заповнення на АЗС буде потрібно всього кілька хвилин, а запас ходу досягає 400 км. Використання водневих паливних елементів дозволить вирішити головну проблему всіх електромобілів – тривалий час зарядки тягової батареї. Крім того, у автомобіля є компактна літій-іонна батарея ємністю 10,5 кВтг, яку можна заряджати від зовнішніх джерел живлення.

Для заправки балонів відрядив потрібно всього 3 хвилини. Джерело: int-media.peugeot.com

Новинка буде доступна у двох варіантах довжини – стандартної та длиннобазной, а за своїми можливостями водневий фургон нічим не поступається своїм аналогам з ДВС або електричною силовою установкою. Корисний об'єм вантажного відсіку досягає 6,1 м3, вантажопідйомність – 1100 кг, а за собою Peugeot e-Expert Hydrogen здатний тягнути причіп масою до 1 тонни.

За своїми можливостями водневий фургон нічим не поступається своїм аналогам з ДВС або електричною силовою установкою. Джерело: int-media.peugeot.com

Спочатку новинка буде доступна покупцям у Франції та Німеччині. Джерело: int-media.peugeot.com

Виробництво версії e-Expert Hydrogen буде організовано на заводі компанії у Франції, а потім на нього буде встановлюватися все необхідне водневе обладнання на підприємстві у Німеччині, де аналогічну процедуру буде проходить споріднений фургон Opel e-Vivaro Hydrogen. Спочатку новинка буде доступна покупцям у Франції та Німеччині.