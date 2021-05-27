Разумков у питанні припинення авіасполучення з Білоруссю вбачає недоробки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня, але вважає, що припинення авіасполучення з Білоруссю слід було б ефективніше використати для розвитку економіки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо імпорту електроенергії, ці розмови йдуть давно, і в принципі ми розуміємо, система у нас замкнута, Україна, Білорусь, Росія, Молдова ще з радянських часів пов'язані між собою. Тому говорити, що це виключно білоруська електроенергія, а не російська - достатньо важко. Тому здебільшого я вважаю, що це правильний підхід", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ у четвер.

При цьому він висловив сподівання, що за кілька років Україна зможе інтегруватися в європейську систему енергозабезпечення.

Стосовно ж припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня спікер вважає, що "ми могли ефективніше використати цю подію, у тому числі для економіки України".