Разумков у питанні припинення авіасполучення з Білоруссю вбачає недоробки
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня, але вважає, що припинення авіасполучення з Білоруссю слід було б ефективніше використати для розвитку економіки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо імпорту електроенергії, ці розмови йдуть давно, і в принципі ми розуміємо, система у нас замкнута, Україна, Білорусь, Росія, Молдова ще з радянських часів пов'язані між собою. Тому говорити, що це виключно білоруська електроенергія, а не російська - достатньо важко. Тому здебільшого я вважаю, що це правильний підхід", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ у четвер.
При цьому він висловив сподівання, що за кілька років Україна зможе інтегруватися в європейську систему енергозабезпечення.
Стосовно ж припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня спікер вважає, що "ми могли ефективніше використати цю подію, у тому числі для економіки України".
"Якщо я не помиляюся, сьогодні продовжують через нашу територію літати білоруські літаки. Тому тут або повністю треба вирішувати це питання, або навпаки забирати транспортне сполучення до України. Наприклад, у Львів, в Київ, там, де можна було б перехопити ініціативу, щоб України отримала профіт, здобутки від цього для економіки і для розвитку транспортної інфраструктури. На сьогодні повітряний шлях - один із найбільш вигідних, найбільш цікавих в економічному плані. Тому, я думаю, що ми не до кінця тут допрацьовуємо", - пояснив Разумков.