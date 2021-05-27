Парламент Молдови запросив переговори по Чаусу

Парламент Молдови звернувся до Верховної Ради України з пропозицією провести зустріч у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі з приводу викрадення судді Миколи Чауса, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомив адвокат Чауса, Олександр Вишневий.

"27 травня 2021 відбулося чергове засідання парламентської комісії в Молдові з приводу обставин викрадення екс-судді Миколи Чауса.

Захисників Миколи Чауса запросили для прийняття участі в засіданні з метою отримання будь-якої інформації про обставини розслідування правоохоронними органами України кримінальних справ за фактом викрадення екс-судді Миколи Чауса.

У комісії відзначили, що у них немає ніякої інформації з цього приводу, оскільки українська сторона не реагує на запити з боку представників влади та правоохоронних органів Молдови. Така реакція, за їхнім твердженням, перешкоджає встановленню всіх фігурантів кримінальної справи. А мова йде не тільки про виконавців, а й про замовників злочину, встановлення їх місцезнаходження. А також, як зазначили представники комісії, це позбавляє правоохоронних органів можливості здійснити затримання і притягнути до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до скоєння даного злочину.

З метою налагодження взаємодії в проведенні розслідування обставин викрадення екс-судді Миколи Чауса, слідчий комітет, який був створений Парламентом Республіки Молдова, звернувся з ініціативою до Верховної Ради України з пропозицією про організацію з 28 по 31 травня 2021 зустрічі в двосторонньому міжпарламентському молдовско- українському форматі . Однак, незважаючи на цю ініціативу, поки з боку влади України ніякої реакції немає ", - повідомив Олександр Вишневий.

Відповідний документ з пропозицією молдавського парламенту є в розпорядженні журналістів.