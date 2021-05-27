ЄС посилив вимоги для отримання "шенгену"

Рада Європейського Союзу 27 травня вирішила вдосконалити європейську Візову інформаційну систему і посилити перевірку для тих, хто подає заявки на отримання шенгенських віз, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомили на сайті Євроради.

"У відповідь на зростання викликів у сферах міграції й безпеки, ЄС вдосконалює Візову інформаційну систему (VIS), інструмент, що дозволяє компетентній владі країн-членів реєструвати та перевіряти персон, які подають заявки на отримання короткотермінових віз для в’їзду в Шенгенську зону. Сьогодні Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, що доповнюють VIS. Цей правовий акт має бути ухвалений Європарламентом до публікації в Офіційному журналі ЄС" , — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, метою нововведень є подальше зміцнення заходів безпеки під час процедури розгляду заявок на короткострокові шенгенські візи, включення довгострокових віз і дозволів на проживання в базу даних VIS, забезпечення сумісності Візової інформаційної системи з іншими спорідненими системами та базами даних Євросоюзу.

Відзначається, що поліпшення системи VIS дозволить своєчасно ідентифікувати персон, які можуть потенційно нести загрозу безпеці ЄС і його громадян, або ризики порушення міграційних правил Євросоюзу.

Нові правила передбачають, що до єдиної бази даних VIS будуть вноситися не тільки дані про надання короткотермінових віз, але також рішення про видачу довгострокових віз і дозволів на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне пересування в межах Шенгенської зони. На додаток, ця база даних буде містити скановані копії документів на подорожі з біометричними даними.

Це дозволить при розгляді заявок на візу або на дозвіл для проживання відразу перевіряти особу за всіма згаданими базами даних і автоматично ініціювати поглиблений розгляд справи, якщо в будь-який з цих баз даних будуть зафіксовані порушення або невідповідності даних.