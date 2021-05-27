В Індії з'явилася "богиня COVID"

На тлі безперервної нової хвилі коронавірусної епідемії в Індії в одному з міст з'явився храм, парафіяни якого моляться і роблять підношення COVID-богині, повідомляє Сегодня.

"Коронавірусний" храм Коронадеві з'явився в місті Коїмбатур, що лежить в південному штаті Тамілнад, де з початку поширення інфекції зафіксували 1,95 млн випадків COVID-19, а 21,8 тис. з них виявилися смертельними.

Храм був створений індуїстським священиком Каматчіпурі Адхінамом. У центрі головного залу він встановив півметровий чорний ідол з каменю, якому протягом 48 днів будуть щодня молитися заради порятунку людей від коронавірусу.

Цікаво, що в Індії це трапляється вже не вперше – коли в XIX столітті країна боролася з епідемією чуми, в Коїмбатурі з'явився Храм чумної Маріамман, якій молилися, аби уникнути хвороби.