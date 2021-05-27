Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Небажання купувати дорогий долар привело до істотного зниження попиту на міжбанківському валютному ринку в передостанній день тижня.

Здавалося б, на ринку створилися всі передумови для продовження зростання котирувань безготівкового долара: великі виплати компенсації ПДВ дозволили експортерам скоротити пропозицію валюти. А ті, хто все ж виставив на продаж свої валютні «заначки», спочатку не хотіли віддавати їх дешево. Але сьогодні бажаючих купувати дорожче 27,55 гривень виявилося зовсім небагато. Основна маса покупців просто зняла свої заявки, змушуючи продавців опустити цінник. І вони домоглися результату: до кінця торгів продавці валюти були змушені поступитися, щоб продати хоч щось.

До закриття торгів четверга опустилися на 4 копійки на купівлі і 2,9 копійки на продажу в порівнянні із закриттям середовища.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,47 / 27,57 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися ширше, ніж в середу: спред на відкритті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,52 гривень пройшла лише в 09:27. Спочатку всім здалося, що зростання триває: до 9:48 цінник на покупку піднявся до 27,545 гривень, а на продаж - до 27,59 гривень, перевищивши навіть вчорашні цифри. Ті, кого тиснули терміни, були змушені брати за запропонованими цінами, але основна маса покупців відмовилася купувати за такою ціною і стала чекати. Продавці були змушені почати знижувати цінники. З 11 ранку і аж до завершення сесії торгівля проходила в діапазоні 27,50-27,54 гривень, а остання угода сьогодні пройшла за ціною 27,505 гривень.

Котирування закриття - 27,50 / 27,53 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 5,5 млн у порівнянні з середою і склав 96,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,5278 гривень.

Офіційний курс долара на 28 травня встановлено на позначці 27,526 гривень за долар, зниження на 2,01 копійки.

Офіційний курс євро на 28 травня встановлено на позначці 33,5693 гривні за євро, зниження на 10,72 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,2186. Сьогодні євро робив різкі коливання між рівнями 1,2175 і 1,2213 долара; зростання змінювалося падінням, за яким слідувала чергова хвиля зростання.

Російський рубль, як і вчора, рухався між рівнями 73,35 і 73,65 рублів за долар. Станом на 18:00 рубль торгується в діапазоні 73,44-73,49 рубля за долар. Вартість готівкового рубля в Києві залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів з кінця минулого тижня.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Завтра учасники торгів будуть намагатися максимально швидко провести всі необхідні операції; після обіду проводити покупки і продажу будуть самі банки, які захочуть вирівняти валютну позицію, не залишаючи це на понеділок, оскільки в цей день, в зв'язку з святкуванням в США Дня пам'яті, торгівля по долару на українському міжбанківському валютному ринку буде проводитися за схемою ТОМ. Тому очікується активна торгівля; не можна виключити різкі коливання котирувань, якщо в якийсь момент пропозиція або попит на ринку різко виростуть.

Готівковий долар в Києві до вечора подешевшав до 27,50-27,52 гривень. Завтра тренд на готівковому ринку буде задавати міжбанк, можливі як зниження до 27,47-27,48 гривень, так і зворотне зростання до 27,55 гривень, якщо безготівковий долар знову піде в зростання.

В межах 33,52-33,57 гривень будуть завтра продавати готівковий євро: через невизначену ситуацію на ринку FOREX оптові обмінні пункти будуть перестраховуватися і намагатися купувати євро дешевше, а продавати - трохи дорожче, ніж в попередні дні.

Що стосується російського рубля, ціна на нього, схоже, залишиться фіксованою на рівні 3,72-3,75 гривні до кінця цього тижня.