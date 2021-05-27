28 травня перекриють центр Києва

У п'ятницю, 28 травня, в Україну прибуде з офіційним візитом прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер. У зв'язку з цим можливі обмеження дорожнього руху в Києві, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляє в Фейсбуці Управління державної охорони України.

"Інформуємо про можливі незначних обмеження дорожнього руху 28 травня в центральній частині міста і на деяких вулицях Дарницького району Києва в зв'язку з офіційним візитом в Україну прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Хегер", - йдеться в пості.

За даними Управління держохорони, разом з Хегер до Києва прибудуть словацькі міністри оборони Ярослав Надь і закордонних та європейських справ Іван Корчок.