10 колекцій авто зірок, які варто побачити

Багаті люди люблять купувати дорогі автомобілі, а дуже багаті – дуже багато дорогих автомобілів. Вони хочуть і можуть вкластися у те, що люблять і шанують, і часто це бувають саме машини, повідомляє Обозреватель.

Так склалося, що багатіями зараз є виручкою репери, актори, спортсмени, коміки та спортсмени. Ці особистості відомі на весь світ і вони хочуть мати відповідні розкішні автомобілі.

1. Султан держави Бруней не є всесвітньо відомим, але він дуже багатий і має найбільшу колекцію автомобілів у світі. В нього стільки грошей, що одного разу колишній президент США Барак Обама сказав йому відправитися за покупками в Америку, щоб економіка отримала приріст доходів.

Його колекція автомобілів налічує майже 5000 автомобілів. Серед них близько 300 Ferrari, 11 McLaren F1 і 600 Rolls Royces. Вся його колекція оцінюється в близько 300 000 000 доларів.

Колекція султана Брунею. Джерело: HotCars

2. Комік Джей Лено був ведучим популярного у США комедійного шоу під назвою "Tonight Show with Jay Leno". Він вів його майже десять років і завоював популярність своїми креативними, смішними та розважальними сценками. Лено також любитель автомобілів. Йому належить майже 286 транспортних засобів, з яких 117 – мотоцикли. Його колекція автомобілів є другою за величиною у світі.

Найбільш помітні автомобілі у нього: Duesenberg Model X, якого в світі лишилося тільки 5 екземплярів; Chrysler Turbine 1963 року, яких збереглося лише 9; два Doble Steam, які теж досить рідкісні. Комік також кваліфікований реставратор і пише статті для багатьох популярних автомобільних журналів.

Гараж Джея Лено. Джерело: Shear Comfort

3. Актор та гуморист Джеррі Сайнфелд колись знімався у популярному ситкомі "Сайнфелд". Це шоу було написано про вигадану версію самого Джеррі. Величезний успіх серіалу зробив з актора зірку. Чистий капітал Джеррі складає 820 мільйонів доларів. Він став найбільш високооплачуваним коміком всього за кілька років.

Джеррі дуже любить автомобілі, точніше дуже любить Porsche, яких у нього більше 40. Для своєї колекції, йому довелося орендувати ангар в аеропорту, щоб просто зберігати там свої автомобілі. Найвизначнішими з його колекції є Porsche 550 Spyder 1955 року випуску, який брав участь у гонках та є одним з 90 випущених примірників.

Джеррі Сайнфелд є великим фаном Porsche. Джерело: AutoWise

4. Роуена Аткінсона всі знають і люблять за його виконанні ролі містера Біна. Шоу з ним можна було переглядати годинами, не перестаючи сміятися. Навіть його персонаж мав Mini, на якому дуже часто катався.

Сам Роуен – людина зі смаком, про що можна судити з автомобілів, якими він володіє. Його колекція включає деякі найвишуканіші існуючі машини. Він володіє Aston Martin v8 та Bentley Mulsanne, а найбільш помітним в нього був рідкісний фіолетовий McLaren F1, який він двічі розбивав.

Роуен Аткінсон володіє найвишуканішими існуючими машинами. Джерело: summary

5. Ральф Лорен є власником багатомільярдної корпорації Ralph Lauren Corporation. Він модельєр, який спеціалізується на чоловічому одязі та парфумерії. Найбільш відомою лінією Ральфа Лорена є марка "Polo". У списку найбагатших людей світу він розташований на 91 сходинці, тому що володіє майже 5,8 мільярдами доларів.

Цілком пристойну частину свого багатства він витрачає на машини. Його любов до автомобілів не має рівних. У його гаражі майже 70 моделей. Одними з найбільш знакових серед них є McLaren F1 LM, Lamborghini Reventon та Mercedes-Benz SSK 1930 року "Граф Троссі". Всі вони надзвичайно рідкісні та колекційні. Орієнтовна вартість його колекції становить близько 350 мільйонів доларів. Він любить свої машини за естетику та історію, що стоїть за ними.

Колекція Ральфа Лорена. Джерело: Wallpaper

6. Леброн Джеймс вважається найкращим і найпопулярнішим баскетболістом у світі. Він виграв кілька чемпіонатів для своїх команд та 4 рази за свою кар'єру вигравав нагороду найкращого гравця НБА.

Леброну належить лінійка взуття під назвою "Lebron 11". І малюнок, який нанесений на нього, прикрашає також його Lamborghini Aventador. Окрім цього, у гаражі баскетболіста є Porsche 911S, Ferrari F430, Maybach 57 та багато інших.

Леброн Джеймс має Porsche 911S, Ferrari F430 та Maybach 57. Джерело: Motorious

7. Девід Бекхем – також відомий на весь світ спортсмен, який був успішним футболістом. Звичайно ж за свою кар’єру він заробив багато грошей і купив за них багато машин

Оскільки він британець, він володіє великою кількістю британських автомобілів. Йому належать два Rolls Royces: Phantom та Ghost. У нього також є Bentley Continental Supersport, Bentley Mulsanne, Jaguar F-Type та McLaren MP4-12C Spider.

Девід Бекхем разом зі своєю дружиною та Bentley. Джерело: Business - Snsider

8. Льюїс Гамільтон – професійний гонщик з команди Mercedes AMG. Його вважають найкращим у свому поколінні. Він має 4 титули чемпіона світу з 2610 очками в кар'єрі та 62 перемоги у гонках, що дозволило йому розбагатіти.

Його любов до автомобілів відчутна як на трасі, так і поза нею. Він володіє кількома дорогими та швидкими автомобілями, такими як Pagani Zonda 760 LH, McLaren P1, Ferrari Laferrari, а його любов до Ford Shelby Cobra не має рівних. Йому належать дві оригінальні моделі в чорному та червоному кольорах.

Льюїс Гамільтон та Pagani Zonda. Джерело: GQ

9. Снуп Дог – один із найвідоміших реперів свого часу. Його кар'єра розпочалася в 1992 році. Снуп завжди любив олдскульний стиль репу, і його любов до автомобілів також є дещо "олдскульною".

Він фанат машин, і його смак до класики породив колекцію автомобілів 60-х та 70-х років. Деякі моделі з його колекції: Pontiac Parisienne 1967 року, Cadillac Deville 1967 року та Dodge Challenger.

Снуп Дог полюбляє старі авто. Джерело: GQ

10. Каньє Вест – знаменитість, про яку останнім часом дуже часто говорять. Вест випустив декілька найбільших хітів у музичній індустрії. Його пісні, такі як "Stronger" і "Gold Digger", потрапляли на вершини чартів і зробили його популярним.

Каньє тямить в машинах. У нього є одні з найрозкішніших та найпотужніших автомобілів, які існують на даний момент. У його колекції є Mercedes Maybach та Lamborghini Aventador. У нього також є дві моделі, які називаються Prombron Red Dragon. Вони куленепробивні і здатні протистояти вибухам від наземних мін. Кожна коштує близько 1,2 мільйона доларів.