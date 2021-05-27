У Польщі приступили до розгляду справи про арешт смоленських диспетчерів

Суд у Польщі розпочав розгляд справи про заочний арешт російських диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленськ-Північний в день аварії польського урядового літака Ту-154М, на якому знаходився тодішній президент країни Лех Качиньський, повідомляє Лента.Ру.

Серед фігурантів - диспетчери Павло Плюснин, Віктор Риженко і Микола Краснокутський. Генпрокуратура Польщі звинувачує росіян в умисних діях, які призвели до авіакатастрофи і привели до безлічі смертей.

Повідомляється, що після постанови суду польська влада розраховують оголосити трьох диспетчерів в міжнародний розшук і домогтися їх екстрадицію до Польщі.

Авіакатастрофа Ту-154 під Смоленськом сталася в 2010 році. На борту знаходилися високопоставлені польські чиновники, в тому числі Качинський з дружиною. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Польська сторона провела власне розслідування і поклала частину провини на російських диспетчерів. Росія заперечує висновки комісії про вибух. Розслідування триває як у Варшаві, так і в Москві. Про те, що причиною катастрофи став вибух, в Варшаві стверджують з 2016 року.