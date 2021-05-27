Знайдено спосіб діагностики безсимптомного смертельного захворювання

Американські кардіологи знайшли простий і доступний спосіб дізнатися про загрозу аневризми аорти до критичного моменту - її розриву, повідомляє журнал The American Journal of Cardiology. Дане безсимптомний смертельне захворювання забирає життя 50 відсотків пацієнтів до госпіталізації, а після операції їхня здатність до виживання - 50 на 50, повідомляє Лента.Ру.

«Найбільша проблема при захворюванні аневризмою - це можливість виявлення потенційних носіїв захворювання серед населення до розриву аневризми», - сказав доктор Джон А. Елефтеріадес, старший автор дослідження і почесний директор Інституту вивчення аорти в Єльської лікарні Нью-Хейвен в Коннектикуті.

Кардіологи запропонували для діагностики простий тест великого пальця. Потрібно підняти руку, нібито кажучи комусь «Стій!», Потім витягнути великий палець так далеко, наскільки це можливо, у напрямку до мізинця. За словами дослідників, якщо великий палець виходить за край долоні, то це може бути ознакою прихованої аневризми аорти, і слід перевіритися у лікаря.

Здатність рухати великим пальцем під час тесту також може бути ознакою того, що кістки стоншена і подовжені, а суглоби ослаблені - можливі симптоми захворювання сполучної тканини по всьому тілу, включаючи аорту, вважають вчені.

Не всім, хто може рухати пальцем в ході тесту, загрожує аневризма. Доктор Елефтеріадес вважає, що, хоча даний тест недостатній інструмент для підтвердження діагнозу, його слід рекомендувати тим, у кого в сімейному анамнезі була аневризма аорти.

За даними американських кардіологів, аневризма аорти в переважній більшості вражає чоловіків у віці від 50 років і старше. Точні причини захворювання не встановлені, але виразно негативний вплив на артерії надає куріння, що викликає їх затвердіння. Раціон з високим вмістом жирів і надмірна вага також збільшують ризик розриву кровоносних судин.

Тест великого пальця був рекомендований як способу виявлення висхідних аневризм аорти - частини кровоносної судини, яка виходить з серця вгору. Однак аневризма може виникати в різних частинах аорти, включаючи черевний відділ, який веде до артерій ніг.