Венедиктова не вважає себе людиною Зеленського

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає себе людиною президента Володимира Зеленського, повідомляє УНИАН.

Про це генпрокурор сказала в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання, чи вважає вона себе людиною президента.