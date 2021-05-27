Євробачення 2021 отримає несподіване продовження
Євробачення 2021 пройшло в Роттердамі і переможцем стала рок-група з Італії Maneskin. Тепер пісенний конкурс вирішили продовжити у форматі онлайн, повідомляє РБК-Украина.
Про це організатори пісенного заходу повідомили на своєму YouTube-каналі.
Відзначається, що на офіційному каналі конкурсу будуть опубліковані відео з виступами конкурсантів, які ті записали на випадок обмежень через коронавірус (було створено цілих два спеціальних онлайн-шоу).
Ролики з виступами півфіналістів покажуть 28 травня, а з фіналістами - 29 травня.
Ведучою цього незвичайного концерту стане Фінська співачка Кріста Сієгфрід.