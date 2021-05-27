Євробачення 2021 отримає несподіване продовження

Євробачення 2021 пройшло в Роттердамі і переможцем стала рок-група з Італії Maneskin. Тепер пісенний конкурс вирішили продовжити у форматі онлайн, повідомляє РБК-Украина.

Про це організатори пісенного заходу повідомили на своєму YouTube-каналі.

Відзначається, що на офіційному каналі конкурсу будуть опубліковані відео з виступами конкурсантів, які ті записали на випадок обмежень через коронавірус (було створено цілих два спеціальних онлайн-шоу).

Ролики з виступами півфіналістів покажуть 28 травня, а з фіналістами - 29 травня.

Ведучою цього незвичайного концерту стане Фінська співачка Кріста Сієгфрід.