Ляшко розігнав наглядову раду "Медзакупівель"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоров'я, які стосуються конкурсного відбору та освіти наглядової ради ДП Медзакупівлі, повідомляє Деловая столица.

Про це Ляшко написав у своєму Facebook.

Йдеться про накази №2268 від 6 жовтня 2020 року і №848 від 30 квітня 2021 року.

"Найближчим часом оголосимо конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради. Відбір нових членів до Наглядової Ради ДП "Медзакупівлі" — це прозора та відкрита взаємодія між Міністерством та особливо важливим підприємством у сфері державних закупівель" , — зазначив він.

За словами міністра, в даний час розробляється наказ, в якому буде чітко сформульований порядок взаємодії і забезпечить незалежність держпідприємства.