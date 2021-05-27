Росія має намір дозволити посадку рейсів, що летять в обхід Білорусі

Після введення санкцій проти Білорусі кілька європейських авіакомпаній, включаючи Air France, не змогли доставити пасажирів до Москви, так як російська сторона не дозволяла прилітати за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі. Однак найближчим часом такі рейси в РФ мають намір дозволити, повідомляє Страна.ua.

За словами джерела в великої російської авіакомпанії, в Росавіації відбулася нарада, на якому обговорювалося питання про дозвіл європейським авіакомпаніям на рейси за зміненим маршрутом в обхід Республіки Білорусь.

А джерело, близьке до Мінтрансу, запевнив, що найближчим часом Москва дасть дозвіл на приліт рейсів європейських компаній по альтернативних маршрутах. Як він сказав, затримка пов'язана з тим, що потрібна була опрацювання оновлених маршрутів для авіалайнерів через відмову європейських авіакомпаній літати над територією Білорусії.

Представники Мінтрансу і Росавіації відмовилися від коментарів.