У Колеснікова спростували покупку активів в Росії

У колишнього віцепрем'єра і ексміністра інфраструктури Бориса Колеснікова спростували придбання будь-яких активів або просування бізнес-інтересів в Росії. Також наголошується, що проти нього в РФ введено санкції, повідомляє Обозреватель.

Таким чином в пресслужбі Колеснікова відреагували на інформацію в ЗМІ про те, що юрфірма, яка нібито діє в інтересах компанії "Конті", виграла торги. Йдеться про придбання кондитерської фабрики "Червона зоря".

"Пресслужба Бориса Колеснікова спростовує покупку будь-яких активів або просування бізнес-інтересів на території Російської Федерації, оскільки Борис Колесніков, за свою проукраїнську позицію, перебуває в списках фізичних осіб, проти яких Російська Федерація ввела санкції ще в 2018 році!" – йдеться в повідомленні.

Там пояснили, що, з огляду на вищевикладене, вести ділову активність на території РФ неможливо.

Раніше "Ведомости" повідомили, що юридична фірма "Юнайтед партнерс" виграла торги з продажу фабрики "Червона зоря" в Іваново.

Посилаючись на свої джерела, видання писало, що юрфірма нібито представляє інтереси компанії "Конті", основним бенефіціаром якої є Колесніков.