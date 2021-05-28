На Амазонці знайшли ключ до уповільнення старіння людини

Спосіб життя племені цімане з півночі Болівії (регіон Амазонки) названо ключем до уповільнення старіння. У жителів цього племені спостерігається мала кількість когнітивних порушень і більш низький ризик недоумства, повідомляє Обозреватель.

Це відкриття зробила міжнародна група вчених, передає Journal of Gerontology﻿. Результати наукової роботи показали, що в індіанців Амазонки мозок старіє на 70% повільніше, ніж у їхніх ровесників із США та Європи.

Племена Амазонки

На думку дослідників, мозок європейця старіє швидше через малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Плем'я цімане практично не має доступу до медичної допомоги. Але індіанці фізично активні і харчуються їжею з високим вмістом клітковини, включно з овочами, рибою і нежирним м'ясом.

"Результати показали, що атрофію мозку можна уповільнити тими ж факторами способу життя, які пов'язані з дуже низьким ризиком серцевих захворювань" , – пояснили вчені.

Жителі Амазонки

Автори зазначили, що у племені цімане надзвичайно здорові серця навіть у літньому віці. А низький рівень серцевих захворювань вчені пов'язали з примітивним способом життя.