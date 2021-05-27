У Коцюбинському колега вдарив у голову депутатку за зйомку бійки (відео)

На закритті сесійного засідання селищної ради Коцюбинського (Київська область) депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив депутатку від партії "Удар" Олену Сокотюк по голові і вибив у неї з рук телефон, повідомляє Сегодня.

Про це повідомив однопартієць постраждалої Дмитро Білоцерківець у Facebook.

За його словами, Олену Сокотюк госпіталізували.

Бійка в Коцюбинській селищній раді / facebook.com/fedoriv.iryna

Білоцерківець уточнив, що Хвостенко не сподобалося, що Олена знімала на відео бійку між депутатами "Нових облич" і місцевим активістом, який "ставив їм незручні запитання".

"Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук і вдарив" , – розповів він.

Про цей інцидент написала також місцева активістка Ірина Федорів, розмістивши відео події.