Не залишилось хворих. В Ужгороді закривають COVID-відділення міської лікарні

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус. Це пов’язано з суттєвим зниженням кількості пацієнтів, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться на сайті Ужгородської міської ради.

Директор лікарні Іван Курах повідомив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Зокрема, кількість хворих зменшилася.

Курах розповів, що зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10. Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи. Але за необхідності відділення планують знову відкрити.

Водночас мешканців міста закликали дотримуватися протиепідемічних заходів та обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

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