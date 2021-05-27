ICAO буде розслідувати скандал з літаком Ryanair в Мінську
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затримання двох пасажирів: опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, повідомляє Українська правда.
Про це передає пресс-служба ірландського уряду. Відповідне рішення ухвалили на спеціально скликаному засіданні. В ірландському уряді вже схвалили цю ініціативу. Ірландія разом із Польщею та Литвою закликали до проведення розслідування.
Відомо, що на засідання ICAO були присутні представники 63 країн, зокрема і Білорусі. Декілька країн ЄС, також США та Велика Британія приєднались до заклику вживати негайних заходів для притягнення до відповідальності винних в інциденті.
Проміжний звіт організація має підготувати до 25 червня.