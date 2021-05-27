РНБО проаналізувала можливі загрози для України з території Білорусі

Рада національної безпеки і оборони України проаналізувала можливі загрози Росії для України з території Білорусі, повідомляє УНИАН.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Коли Росія різко наростила свою військову присутність вздовж нашого кордону та на окупованих територіях, у нас було засідання РНБО, де ми аналізували, що робить Росія. Але при цьому, була окрема закрита таємна доповідь, зміст якої я не можу розголошувати, але вона була присвячена саме можливим загрозам з боку Білорусі, і що потрібно робити, щоб бути готовими, якщо ця загроза виникне" , - наголосив Кулеба.

У зв'язку з цим міністр запевнив про наявність аналізу загроз з боку території Білорусі.

"І розуміння того, що потрібно робити - теж є" , - наголосив Кулеба.

Також Кулеба пояснив, чому Україна не може відкликати посла з Білорусі.