До Протасевича вперше допустили адвоката

До захопленого у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича вперше пустили адвоката Інесу Аленську, повідомляє УНІАН.

Про це передає Радіо Свобода. Адвокат не змогла розповісти в якому статусі перебуває її підзахисний.

"Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу опублікувати, тому я не можу повідомити більше нічого" , - сказала вона.

Також адвокат стверджує, що у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватись немає за що".