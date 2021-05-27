Башара Асада переобрали на новий президентський термін

Голова Народної Ради (парламенту) Сирії Хаммуда Сабаго оголосив у четвер результати голосування на виборах президента арабської республіки, які пройшли 26 травня, повідомляє ТАСС.

"Перемогу на виборах здобув чинний президент Башар Асад, який отримав підтримку 95,1% виборців" , - заявив Сабаго, виступаючи на прес-конференції в Дамаску, яку транслював телеканал Al Ekhbariya.

"Явка виборців склала 78%, у волевиявленні взяли участь понад 14 млн громадян" , - зазначив спікер.

Він звернув увагу на виявлену громадянами "високу свідомість, яка перевершила всі очікування".

"Сирійці показали, що сповнені рішучості протистояти небезпечним викликам і вписали ще одну славну сторінку в історію своєї країни" , - підкреслив глава парламенту.

Суперники Асада - колишній депутат парламенту від партії соціалістів-юніоністів Абдалла Саллюм Абдалла і представник патріотичної опозиції Махмуд Ахмед Мураі - отримали відповідно по 1,5% і 3,3% голосів.