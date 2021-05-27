Радіоведуча BBC померла після щеплення AstraZeneca

У Ньюкаслі (Великобританія) ведуча радіо ВВС Ліза Шоу померла після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Жінці було 44 роки, повідомляє Страна.ua.

Журналістка з Ньюкасла померла від тромбозу ще минулого тижня, в п'ятницю, 21 травня, пише The Independent з посиланням на рідних загиблої. Як розповіли її родичі, через тиждень після щеплення вона почала відчувати сильні головні болі.

В "Бі-бі-сі" підтвердили, що коронер (посадова особа, що спеціально розслідує смерті, які мають незвичайні обставини або відбулися раптово) почав перевірку у зв'язку з кончиною Лізи Шоу. Одна з розглянутих причин загибелі жінки - ускладнення після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca.