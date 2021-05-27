Глава Ryanair звинуватив владу Білорусі у брехні

У ірландській авіакомпанії Ryanair вважають примусову посадку свого літака білоруською владою в Мінську "незаконним і навмисним угоном, повідомляє Сьогодні.

Журналісти видання Wall Street Journal ознайомилися з листом, який генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі надіслав очільнику департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі Артему Сікорському.

"Пан О'Лірі схарактеризував цей інцидент як "незаконне та умисне" викрадення і "нелегальний і негожий вчинок" , – пише видання.

Також очільник Ryanair звинуватив білоруську владу в брехні. У своєму листі він пише, що після погрози про вибух бомби на борту лайнера білоруські диспетчери відмовилися зв'язатися з Ryanair, навіть попри відповідне прохання командира літака.