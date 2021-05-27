Україна і США обговорили стратегію боротьби з "СП-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і сенатор США Джоні Ернст обговорили питання протидії завершення будівництва «Північного потоку-2, повідомляє Лента.Ру.

Про це інформувала прес-служба МЗС України.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з членом Сенатського українського кокуса конгресу США сенатором Джоном Ернстом. Дмитро Кулеба і Джоні Ернст обговорили протидію завершенню будівництва "Північного потоку-2"» , - йдеться в повідомленні.

«Тільки сильна позиція американської сторони може зупинити добудову "Північного потоку-2"» , - наводяться в повідомленні слова міністра.

На його думку, «Північний потік-2» може не тільки підірвати енергетичну безпеку України та Європи в цілому, але і неодмінно погіршить ситуацію з диверсифікацією поставок енергоресурсів європейським споживачам.