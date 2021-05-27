Кулеба повідомив, коли відріжуть електропостачання з Білорусі та РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, коли Україна остаточно зможе припинити імпорт російської та білоруської електроенергії, повідомляє УНІАН.
Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Рішення щодо заборони на імпорт електроенергії з Білорусі було ухвалено. Наша мета - це офіційна мета України, до якої ми рухаємося і працюємо наполегливо, - це у 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Російської Федерації і Білорусі, і інтегруватися в європейську, - об'єднати наші електромережі", - заявив Кулеба.
Він переконаний, що у такому разі потім "взагалі ніхто нічого не зможе купити".