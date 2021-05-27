Біля Японії знову зіткнулися кораблі: 3 моряка пропали безвісти

Біля берегів Японії знову зіткнулися два судна. Інцидент стався у Внутрішньому Японському морі поруч з островом Сікоку, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією телеканалу NHK, в морі зіткнулися японське вантажне судно «Бякко» і невеликий танкер ULSAN PIONEER, зареєстрований на Маршаллових островах. В результаті НП японське судно з 12 членами екіпажу перевернулося, дев'ять осіб врятовано, ще троє вважаються зниклими безвісти. Їх розшукують десять катерів берегової охорони.

Танкер ULSAN PIONEER з 13 членами екіпажу з Південної Кореї та М'янми не отримав серйозних пошкоджень, ніхто з моряків не постраждав. Судно, призначене для перевезення хімікатів, випливало з китайського Нанкіна в японське місто Осака. Про які-небудь витоки після зіткнення з «Бякко» не повідомляється.