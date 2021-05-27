Асад звернувся до сирійців після перемоги на виборах
Чинний лідер Сирії Башар Асад прокоментував свою перемогу на виборах президента країни, повідомляє Лента.Ру.
Про це передає Telegram-канал передвиборчого штабу політика.
«Дякую всім сирійцям за їх високі почуття патріотизму і помітну участь в цьому народному волевиявленні», - зазначив він.
Також Асад вшанував пам'ять загиблих громадян і побажав одужання пораненим.
«Давайте з завтрашнього дня почнемо етап роботи для зміцнення надії на будівництво Сирії такою, якою вона повинна бути», - заявив політик.
Раніше повідомлялося, що Асад учетверте здобув перемогу на виборах президента країни, що пройшли в середу, 26 травня. Він отримав підтримку 95,1 відсотка виборців. У голосуванні взяли участь понад 14 мільйонів громадян.