Асад звернувся до сирійців після перемоги на виборах

Чинний лідер Сирії Башар Асад прокоментував свою перемогу на виборах президента країни, повідомляє Лента.Ру.

Про це передає Telegram-канал передвиборчого штабу політика.

«Дякую всім сирійцям за їх високі почуття патріотизму і помітну участь в цьому народному волевиявленні» , - зазначив він.

Також Асад вшанував пам'ять загиблих громадян і побажав одужання пораненим.

«Давайте з завтрашнього дня почнемо етап роботи для зміцнення надії на будівництво Сирії такою, якою вона повинна бути» , - заявив політик.

Раніше повідомлялося, що Асад учетверте здобув перемогу на виборах президента країни, що пройшли в середу, 26 травня. Він отримав підтримку 95,1 відсотка виборців. У голосуванні взяли участь понад 14 мільйонів громадян.