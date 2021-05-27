Асад звернувся до сирійців після перемоги на виборах

Асад звернувся до сирійців після перемоги на виборах

Чинний лідер Сирії Башар Асад прокоментував свою перемогу на виборах президента країни, повідомляє Лента.Ру.

Про це передає Telegram-канал передвиборчого штабу політика.

«Дякую всім сирійцям за їх високі почуття патріотизму і помітну участь в цьому народному волевиявленні», - зазначив він.

Також Асад вшанував пам'ять загиблих громадян і побажав одужання пораненим.

«Давайте з завтрашнього дня почнемо етап роботи для зміцнення надії на будівництво Сирії такою, якою вона повинна бути», - заявив політик.

Раніше повідомлялося, що Асад учетверте здобув перемогу на виборах президента країни, що пройшли в середу, 26 травня. Він отримав підтримку 95,1 відсотка виборців. У голосуванні взяли участь понад 14 мільйонів громадян.

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