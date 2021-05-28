Нікітюк позувала в трендовій мінісукні
Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками фото, на яких вона зображена у квітковій мінісукні на ґудзиках і з тонким ніжним мереживом на подолі. Зірка доповнила свій образ босоніжками з тонкими ремінцями та прикрасами, повідомляє Обозреватель.
Відповідні знімки вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Нікітюк, яка відпочиває в Туреччині, позувала на тлі розкішної двоповерхової вілли з масивними колонами, поруч – невеликий басейн.
"Кайфую на розкішній віллі... Дивимося фото – кайфуємо разом зі мною", – написала ведуча.
Користувачі мережі оцінили нові фото Нікітюк і засипали її безліччю компліментів під публікацією.