Нікітюк позувала в трендовій мінісукні

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками фото, на яких вона зображена у квітковій мінісукні на ґудзиках і з тонким ніжним мереживом на подолі. Зірка доповнила свій образ босоніжками з тонкими ремінцями та прикрасами, повідомляє Обозреватель.

Відповідні знімки вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Нікітюк, яка відпочиває в Туреччині, позувала на тлі розкішної двоповерхової вілли з масивними колонами, поруч – невеликий басейн.

"Кайфую на розкішній віллі... Дивимося фото – кайфуємо разом зі мною" , – написала ведуча.

Леся Нікітюк позує в квітковій сукні. Джерело: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру. Джерело: Instagram lesia_nikituk

Користувачі мережі оцінили нові фото Нікітюк і засипали її безліччю компліментів під публікацією.