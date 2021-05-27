Податок на овочі з городу: в ДПС пояснили, коли потрібно платити

Українці зобов'язані заплатити податок за овочі, які вони виростили на власних ділянках і продали. При цьому податкове зобов'язання настає тільки в тому випадку, якщо площа ділянки становить понад 2 га, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіли в Державній податковій службі.

"Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га, дохід від продажу сільгосппродукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах" , – пояснили у відомстві.

Оподаткування на загальних підставах це 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Наприклад, якщо ви виростили овочі на ділянці, площа якого понад 2 га, і заробили на цьому 10 тис. грн, то майже 2 тис. грн доведеться заплатити у вигляді податків.

"Відповідно до підпункту 165.1.24 Податкового кодексу України, не включаються до оподатковуваного доходу платника податку, а відповідно не обкладаються податком, доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка вирощена, зібрана, зроблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих йому і в розмірах, встановлених Земельним кодексом" , – відзначають в податковій.

Нагадаємо, в Україні пропонують зобов'язати декларувати і сплачувати податки за продаж овочів, вирощених на ділянках розміром понад 0,5 га. Про це йдеться в публікації ЕП. У разі ухвалення цих змін при реалізації продуктів, вирощених на ділянці понад 50 соток, треба буде подавати щорічну податкову декларацію.