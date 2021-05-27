Білоруська опозиція збирає гроші на арешт Лукашенко

На винагороду за арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати € 11 млн, повідомляє Факти.ICTV.

Гроші збирають у рамках акції Все або нічого. Їх зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають Лукашенко.

Цепкало пояснив: система працює так, що кошти спочатку резервуються на рахунку тих, хто хоче зробити пожертвування. Тільки після того, як Олександра Лукашенка заарештують, гроші перерахують на спецрахунок, звідки їх зможуть отримати люди, які затримали самопроголошеного президента.