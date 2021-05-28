Закупівля "пакунків малюка": аудитори не дорахувалися 129 млн грн

"Пакети малюка" протягом 3 років закуповували під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги. За фактом, допомога не надавалася, але держава при цьому оплачувала послуги міжнародного посередника. З 2018 року на таких закупівлях Україна втратила 129 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

До таких висновків дійшла Рахункова палата. У 2018 - 2020 рр. повинні були реалізовуватися два проєкти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких і закуповували "пакети малюка". На ділі ж допомога не була отримана, 2,5 мільярда гривень на закупівлю "бебі-боксів" виділили з бюджету.

При цьому облдержадміністрації та Мінсоцполітики заплатили за послуги міжнародного посередника 45,5 мільйона гривень. Також органи соцзахисту облдержадміністрацій додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами понад 83 млн грн коштом субвенцій з держбюджету.

За даними аудиторів, 84% з виділених грошей (2,1 мільярда гривень) використовували без прозорої системи закупівель і неконкурентним способом. Матеріали аудиту передали в Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ.