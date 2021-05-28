"Плівки Деркача": США розслідують втручання у президентські вибори

Американські прокурори ведуть розслідування про втручання колишніх і нинішніх українських чиновників у вибори в США у 2020 році, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише The New York Times з посиланням на інформовані джерела.﻿ Відзначається, що українські чиновники поширювали «необґрунтовані звинувачення» в корупції щодо президента США Джо Байдена, в тому числі через адвоката колишнього американського лідера Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

В ході розслідування була вивчена поїздка Джуліані до Європи в грудні 2019 року, коли той зустрічався з декількома українцями. Так, один з тих людей, з якими зустрічався адвокат, - позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач - знаходиться в центрі розслідування.