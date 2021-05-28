Катер, переданий ВМС України американцям вийшов у море

27 травня в США один з катерів типу "Island", переданих ВМС України, здійснив контрольний вихід у море, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться на сторінці посольства в Фейсбук. Катери типу "Island", передані в рамках двостороннього співробітництва між США та Україною, проходять завершальний процес технічного оновлення.

27 травня в місті Балтимор, штат Меріленд, в Чесапікській затоці відбувся плановий контрольний вихід у море одного з переданих патрульних катерів. У виході взяли участь представники робочої групи Військово-Морських Сил ЗС України та військово-морський аташе Посольства України в США.

За словами офіцерів національного військового флоту, які безпосередньо займаються супроводом ремонтних робіт, під час плавання катер підтвердив свої морехідні якості та технічні характеристики. В рамках випробувань була також перевірена робота сучасного навігаційного обладнання.