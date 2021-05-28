Окупанти "ЛНР" завели справу проти Протасевича
Підтримуване Росією терористичне угрупування «ЛНР» заявила, що вона порушила кримінальну справу проти затриманого Мінськом опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, повідомляє Дзеркало тижня.
Про це передає Радіо Свобода. Як заявила так звана «генпрокуратура« ЛНР », справа стосується нібито участі Протасевича в бойових діях на Донбасі в 2014-2015 роках у складі батальйону« Азов », в результаті яких загинули і були поранені цивільні.
Про участь Протасевича у війні в Донбасі розповів Андрій Білецький - засновник батальйону "Азов". Він нібито розповів, що опозиціонер приєднався до добровольців в ролі журналіста.
"Він був з нами в Широкино, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", - повідомив він.