Окупанти "ЛНР" завели справу проти Протасевича

Підтримуване Росією терористичне угрупування «ЛНР» заявила, що вона порушила кримінальну справу проти затриманого Мінськом опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це передає Радіо Свобода. Як заявила так звана «генпрокуратура« ЛНР », справа стосується нібито участі Протасевича в бойових діях на Донбасі в 2014-2015 роках у складі батальйону« Азов », в результаті яких загинули і були поранені цивільні.

Про участь Протасевича у війні в Донбасі розповів Андрій Білецький - засновник батальйону "Азов". Він нібито розповів, що опозиціонер приєднався до добровольців в ролі журналіста.