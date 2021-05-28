В Україні скасують ПЛР-тести для щеплених іноземців

В Україні планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для іноземців за умови наявності щеплення від коронавірусу, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. За її словами, уряд підтримав ініціативу, однак Рада повинна внести зміни до законодавства. За допомогою нових заходів Україна хоче збільшити свою привабливість для іноземних туристів.

Зараз іноземні громадяни перед в'їздом в Україну повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту перетину українського кордону повинно пройти не більше 72 годин.

Громадяни України та резиденти країни для повернення додому можуть не здавати ПЛР-тест, але тоді їм необхідно пройти 14-денний карантин з контролем через додаток «Вдома» (раніше «Дій вдома»).

Від тестів звільнені всі діти незалежно від громадянства до настання 12 років.