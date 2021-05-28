Коронавірусний фонд врятує Європу від фінансової кризи

Влада Греції направить мільярди доларів з фонду відновлення європейських країн від коронавірусу на підтримку своєї економіки в кризовий період, повідомляє "Лента.ру".

Кошти підуть на розвиток галузей промисловості, які пов'язані з «чистою» енергетикою і технологіями.

Країна витратить 11,6 мільярда євро (14,14 мільярда доларів) - майже третину своєї частки у фонді ЄС, призначеного для боротьби з COVID-19, на «зелені» інвестиції в сонячну, водневу і вітряну енергетику. Ще 6,2 мільярда євро (7,56 мілліарда доларів) на екологічні програми виділять з бюджету країни.

За оцінкою центрального банку Греції, ініціатива з фінансуванням відновлювальних джерел енергії призведе до нарощування обсягу виробництва на сім відсотків і створення 180 тисяч нових робочих місць до 2026 року, що стане серйозною допомогою національній економіці в усуненні наслідків десятирічної фінансової кризи.

«Дуже обнадіює, що більше 30 відсотків коштів ЄС для Греції направлять на «зелені» проекти. Зростання цін на вуглеводні, ймовірно, призведе до подальшого збільшення інвестицій в екологічну енергетику», - сказав глава центру фінансових послуг міжнародної консалтингової компанії Boston Consulting Group Василіс Антоніадес.

Серед екологічних проектів у Греції в планах: будівництво 18 сонячних парків загальною потужністю 204 мегават, розвиток виробництва водню для використання його в якості палива.

За аналогічним сценарієм розпоряджаються коштами антикризового фонду Євросоюзу й інші країни. Данія заявила про плани направити на «зелені» програми 60 відсотків своєї частки. Всього витрати складуть близько 11,6 мільярда крон (1,9 мільярда доларів). За умовами для країн ЄС, держави повинні використовувати на національні екологічні проекти не менше 37 відсотків фонду.