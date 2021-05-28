Банкрутство "Укрзалізниці": силовики звітували перед ТСК

Народні депутати у складі Тимчасової слідчої комісії (ТСК) під час закритого засідання щодо банкрутства "Укрзалізниці" ("УЗ") заслухали звіт правоохоронців, повідомляє Коментарі.

Перші коментарі про це надала голова ТСК, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

Звітувати перед народними депутатами щодо розслідування банкрутства "УЗ" запросили керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державної фіскальної служби та Офісу Генерального прокурора.

"Основне питання, на яке ми сьогодні намагалися отримати відповідь, — який стан взагалі розслідування та чи проводять якісь розслідування наші правоохоронні органи. Тому що ми всі знаємо, що величезні суми коштів платники податків витрачають на фінансування НАБУ, САП та всієї цієї кількості правоохоронних органів, але результатів ми не бачимо" , — зазначила Гришина.

За її словами, засідання ТСК було складне і "дива не сталося". Із запрошених керівників правоохоронних органів був присутній лише голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

"Укрзалізницю" ми майже втратили у зв'язку з тим, що у нас абсолютно непрофесійне керівництво, більшість якого тимчасово працює на своїх посадах. Друге — це корупція, яка не розслідується. Коли немає розслідування, немає результатів, підозр, люди не несуть відповідальності, не відшкодовують державі збитки, стимулюючи збільшення рівня корупції в "УЗ". Усе це знищує державне стратегічне підприємство" , — наголосила нардепка.

Фіскальна служба працює досить ефективно, проте у відомстві визнали, що в справі "Укрзалізниці" вони "дещо не допрацьовують", зазначила голова ТСК. Нардепи чекають від фіскальної служби результатів розслідування банкрутства "УЗ" найближчим часом.

Гришина також обурилася тим, що керівники НАБУ та САП не з’явилися на засідання ТСК, щоб пояснити ситуацію з "УЗ". Вона припустила, що їм нема чого сказати народним депутатам, проте наголосила, що така поведінка неприпустима.

"Ми одностайно визнали суттєвими прорахунки правоохоронних органів в організації та здійсненні боротьби зі злочинністю в "УЗ", а також щодо усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних злочинів. Ці "суттєві прорахунки" — м’яке на сьогодні визначення — ми їх констатували сьогодні офіційно. Результатів майже немає" , — розповіла Гришина про рішення ТСК.

Народні депутати також повторно звернулися до Офісу Генерального прокурора, щоб вони провели координаційну нараду з питань "Укрзалізниці", додала нардепка.