У комп'ютерах Apple знайшли непоправну вразливість

У процесорах Apple M1, які встановлюються на ноутбуки компанії, було знайдено серйозну проблему, яку неможливо виправити, повідомляє Обозреватель.

Як пише Tudocelular﻿, технічну несправність виявив розробник Asahi Linux Гектор Мартін. Експерт пояснив, що уразливість CVE-2021-30747, що отримала неофіційну назву M1RACLES, дозволяє двом будь-яким програмам, що працюють під управлінням macOS, обмінюватися даними між собою без використання стандартних функцій операційної системи.

У комп'ютерах Apple знайшли неусувну вразливість

Такий технічний баг навіть продовжує роботу між процесами, що запущені від імені різних користувачів і з різними рівнями привілеїв, створюючи прихований канал для обміну інформацією.

За словами Мартіна, така проблема з'явилася через нововведення, які Apple внесла в архітектуру процесора. Повністю усунути проблему неможливо, потрібно тільки апаратне втручання і випуск нових процесорів М1.

У комп'ютерах Apple знайшли неусувну вразливість

Водночас експерт пояснив, що цю уразливість використовувати практично неможливо, щоб отримати контроль над пристроєм, не кажучи вже про крадіжку інформації з ноутбука.