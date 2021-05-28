У комп'ютерах Apple знайшли непоправну вразливість
У процесорах Apple M1, які встановлюються на ноутбуки компанії, було знайдено серйозну проблему, яку неможливо виправити, повідомляє Обозреватель.
Як пише Tudocelular, технічну несправність виявив розробник Asahi Linux Гектор Мартін. Експерт пояснив, що уразливість CVE-2021-30747, що отримала неофіційну назву M1RACLES, дозволяє двом будь-яким програмам, що працюють під управлінням macOS, обмінюватися даними між собою без використання стандартних функцій операційної системи.
Такий технічний баг навіть продовжує роботу між процесами, що запущені від імені різних користувачів і з різними рівнями привілеїв, створюючи прихований канал для обміну інформацією.
За словами Мартіна, така проблема з'явилася через нововведення, які Apple внесла в архітектуру процесора. Повністю усунути проблему неможливо, потрібно тільки апаратне втручання і випуск нових процесорів М1.
Водночас експерт пояснив, що цю уразливість використовувати практично неможливо, щоб отримати контроль над пристроєм, не кажучи вже про крадіжку інформації з ноутбука.