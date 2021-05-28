Солістка "Go_А" отримала премію "Жінка ІІІ тисячоліття"
Солістку групи "Go_А" Катерину Павленко, яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021, відзначили нагородою всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття, повідомляє Дзеркало тижня.
Про це проінформував віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, виступ групи на Євробачення-2021 з піснею "Shum" закликає до єднання.
"Сьогодні мав честь вручити солістці групи GO-A Катерині Павленко спеціальну нагороду всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття". Катерина недавно сколихнула всю Україну. І це було настільки зроблено по-украински. Вона виконала важливу і початкову місію в наших серцях - змусила об'єднатися. перемога Катерини Павленко доводить: єдиним, чим ми можемо змагатися один з одним, - це те, хто з нас більше любить і робить для України. Я впевнений, що для такої талановитої виконавиці та справжньої патріотки своєї Батьківщини участь в Євробаченні - це тільки початок великої книги", - написав Стефанчук у Facebook.