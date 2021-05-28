Солістка "Go_А" отримала премію "Жінка ІІІ тисячоліття"

Солістку групи "Go_А" Катерину Павленко, яка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021, відзначили нагородою всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це проінформував віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, виступ групи на Євробачення-2021 з піснею "Shum" закликає до єднання.