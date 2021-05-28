Активісти бойкотували арешт голови НПП "Голосіївський"

Півсотні еко-активістів, які роками борються за збереження Голосіївського лісу, провели під будівлею Голосіївського суду акцію на підтримку Андрія Хрутьби, в.о директора НПП "Голосіївський", якого затримали за підозрою в хабарництві, повідомляє Дзеркало тижня.

Багато з них, які знають А. Хрутьбу немало років як щирого захисника природи, впевнені, що проти нового глави НПП, який перебував на цій посаді всього кілька днів, була організована провокація, метою якої є "компрометація принципового природозахисника, який ніколи не погодиться з забудовою околиць Голосіївського лісу і перетворення його в бізнес-підприємство" .

Відзначимо, Хутьба став в.о. директора НПП "Голосіївський" всього вісім днів тому. Суд обрав Хрутьбі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.