Кулеба пояснив, чому не варто відкликати посла з Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чому виникають складнощі з відкликанням з Мінська посла України в Білорусі, повідомляє Новое время.

В ефірі програми Право на владу Кулеба сказав, що посол України в Білорусі опікується гуманітарними питаннями.

"Не проблема відкликати посла. Це теж жест. Це дуже серйозно. Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом із Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями" , - заявив Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що наразі в Білорусі перебувають багато громадян України, які приїхали на лікування.