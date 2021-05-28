Кулеба пояснив, чому не варто відкликати посла з Білорусі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чому виникають складнощі з відкликанням з Мінська посла України в Білорусі, повідомляє Новое время.
В ефірі програми Право на владу Кулеба сказав, що посол України в Білорусі опікується гуманітарними питаннями.
"Не проблема відкликати посла. Це теж жест. Це дуже серйозно. Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом із Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями", - заявив Кулеба.
Глава МЗС нагадав, що наразі в Білорусі перебувають багато громадян України, які приїхали на лікування.
"26 громадян України зараз знаходяться на операціях в Білорусі. Ще близько 160 стоять в черзі - найближчим часом мають їхати. З тих 26, які в Білорусі, десять вже на зв'язку з посольством", - повідомив міністр.