У Дніпрі зіткнулися два позашляховика: загинула людина

У четвер, 27 травня, сталося смертельне ДТП на перехресті Драгоманова і Грушевського. Зіткнулися Lexus і Hyundai. Водій останнього загинув, повідомляє Інформатор.

На місце приїхали рятувальники, поліція і швидка. За попередньою інформацією від патрульних, водій Lexus рухався по Грушевського в бік глухого кута 4-го трамвая.

Фото: Информатор

Водій Hundai виїжджав з Драгоманова, ймовірно, не пропустив Lexus, внаслідок чого і сталася аварія. Водій Lexus відбувся травмами, він зміг вибратися з машини. Всі деталі з'ясовуються.