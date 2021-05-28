28 травня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються День народження майонезу, День брюнеток, День менструальної гігієни, Міжнародний день дій за жіноче здоров'я, Європейський день сусідів, День «Міжнародної амністії», Всесвітній день червоного вовка, повідомляє УНИАН.

У США - День гамбургера, День «Не підсмажся», День грудинки, День «Одягніть перуку», День американського журавля, День обізнаності про спеку, День автоподорожі, День кулера, в Італії - Фестиваль піци, в Азербайджані - День Республіки, в Австралії - День безпечної дороги в школу, у Вірменії - День першої республіки, на Бермудах - День Бермудських островів, у Хорватії - День збройних сил, у Непалі - День Республіки, на Філіппінах - День національного прапора, в Ефіопії - День падіння військового режиму.

Пам'ятні дати 28 травня, річниці та події

У 1742 році в Лондоні був споруджений перший критий плавальний басейн. Його довжина становила всього близько 13 метрів.

28 травня 1756 року можна вважати Днем народження майонезу. Є декілька версій походження цього популярного на сьогодні продукту. Найбільш достовірна - все сталося у французькому місті Маон у 1756 році, коли англійці окупували французькі землі в ході Семирічної війни (1756-1763). У французьких військах маршала Луї Франсуа Армана дю Плессі, герцога Рішельє, виникла велика проблема з постачанням продуктами - залишилися лише олія, яйця та лимони. Оскільки щоденні омлети уже встигли набриднути, герцог Рішельє наказав кухареві приготувати із наявних продуктів якусь незвичайну страву. Кухар, не зумівши добути більше ніяких додаткових продуктів, вирішив приготувати соус на основі рослинної олії. Він вийшов на рідкість смачним і був названий «майонезом» – «mayonnaise», тобто «маонським», оскільки французьке написання назви міста, де все це відбувалося, Маон – «Mahon».

У 1763 році в Києві була відкрита школа з навчання живопису.

У 1830 році президент США Ендрю Джексон підписав закон про переселення індіанців, який дозволяв їх вигнання з їхніх же земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території, на схід від Міссісіпі. Вигнання почалося у 1831 році, деякі індіанські племена повстали, деякі намагалися протестувати законним шляхом і звернулися до Вищого федерального суду справедливості, який підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені Конституцією.

У 1871 році після тижня кривавих боїв була розгромлена Паризька комуна. У ході боїв і страт загинуло 25 тисяч комунарів, близько 40 тисяч були кинуті в тюрми або вислані на каторжні роботи в Нову Каледонію і Алжир.

У 1928 році відбулося злиття автомобільних концернів «Крайслер» і «Додж».

фото grammy.com

У 1957 році цього дня в США була заснована Національна академія грамзапису, яка на сьогодні вручає найпрестижніші нагороди в світі музики - призи «Греммі».

28 травня 1961 року у Лондоні була створена незалежна правозахисна організація – «Міжнародна амністія», яка виступає на захист прав людини. У 1977 році організація була відзначена Нобелівської премії миру, в 1978 році – премії ООН у сфері боротьби за права людини. Зараз світовий рух «Міжнародна амністія» - близько 7 мільйонів членів і прихильників у більш ніж 150 країнах і регіонах. Представництва організації відкриті в 80 країнах світу.

У 1961 році відбувся останній рейс поїзда «Східний експрес» із Парижа в Бухарест, він діяв упродовж 78 років. Але в 1982 році рейси відновилися.

У 1970 році в Західній Німеччині вперше була здійснена успішна трансплантація нервової тканини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 травня вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого, Єгипетського. Інші назви свята «Пахом», «Пахом Бокогрій», «Травник», «Зелений шум». За прикметами, в цей день приходить по-справжньому літня погода. Особливо гарний цей день для рибалок. Але якщо не щастить, то потрібно дослухатися прикмети – помінятися наживкою з сусідом.

Що сьогодні не можна робити

Не можна свариться з близькими – затягнеться ситуація надовго. Ще не можна важко фізично працювати.

Прикмети на 28 травня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- зацвів ялівець - можна сіяти ячмінь;

- багато павутини літає - літо буде спекотним.