В Індії заарештували блогера за "літаючу" собаку

Індійського YouTube-блогера арештували за жорстоке поводження з тваринами після невдалого ролика зі своїм собакою Доларом, повідомляє УНІАН.

32-річний Гаурав Шарма з понад 4 мільйонами підписників зняв на відео «літаючого» собаку – до тіла Долара блогер прикріпив гелеві кульки, та спробував відправити його в політ, пише BBC.

Замість того, щоб похвалити блогера, люди почали обурюватися його вчинком. Ситуацією зацікавились і захисники тварин, які повідомили про злочин поліцію.

У ролику Шарма стоїть на даху автомобіля, а його пес – прив’язаний до повітряних кульок з гелієм. У якийсь момент чоловік опускає чотирилапого, і тварина починає рухатися вверх.

На висоті другого поверху будинку собаку спіймали, після чого прозвучали радісні оплески.

Спершу Гаурав відповів підписникам, що дотримувався усіх правил безпеки, а до Долара ставиться як до своєї дитини, але через тиск спільноти соціальної мережі відео видалив.