Генерал США закликав не допустити війни з РФ та Китаєм

Голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі закликав не допустити війну з Росією та Китаєм, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, світ між великими державами нині знаходиться на межі, передає Fox News. Він закликав звернути увагу на надзвичайну ситуацію у відносинах між державами та створити умови для запобігання війни в майбутньому.

Раніше в Пентагоні визнали, що Росія і Китай випереджають США в області стратегічного озброєння. Глава стратегічного командування США адмірал Чарльз Річардс заявив, що Вашингтон не справляється зі стримуванням Москви та Пекіна міжконтинентальними балістичними ракетами Minuteman III, які він назвав «реліктами холодної війни».