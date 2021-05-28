У Філадельфії пожежна "прошила" наскрізь будинок: є постраждалі

У США, в місті Філадельфія штату Пенсільванія, в четвер, 27 травня, пожежна машина мчала на виклик і зіткнулася з іншим автомобілем, в результаті чого врізалася в будинок. Постраждали п'ятеро людей, повідомляє Кореспондент.

Внаслідок удару спецмашина буквально "прошила" кут будівлі наскрізь, передає телеканал CBS. У ДТП постраждали четверо пожежників і один цивільний. Їх госпіталізували.

У житловому будинку, в який врізався транспортний засіб, 12 квартир. Однак оскільки він виставлений на продаж, в ньому проживала лише одна сім'я, яка не постраждала.

За словами пожежників, машина поки залишається на місці, щоб уникнути обвалу будівлі.

BREAKING: 4 firefighters, civilian injured after fire truck rams into a building in Philadelphiapic.twitter.com/UC6zK8dSZr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 27, 2021