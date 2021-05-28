ВООЗ закликала спростити механізм поставки вакцин

Міжнародний механізм COVAX може зіткнутися з нестачею 190 мільйонів доз вакцини від коронавірусу вже до кінця наступного місяця, тому уряди повинні спростити механізм поставок препаратів, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюдненій у четвер, 27 травня.

"Жахливий сплеск вірусу в Індії жорстоко вплинув на поставки в рамках COVAX в другому кварталі цього року, до такої міри, що до кінця червня ми зіткнемося з нестачею 190 мільйонів доз" , - відзначили в ВООЗ.

З метою розв'язання цієї проблеми організація закликала світових лідерів в терміновому порядку виконати взяті на себе раніше зобов'язання щодо забезпечення фінансування механізму, а також з надання йому вакцини.

Крім того, у ВООЗ нагадали про необхідність усунути всі проблеми з транзитом, які блокують або уповільнюють поставки COVID-вакцин, а також сировини та матеріалів для їх виробництва.