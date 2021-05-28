ВООЗ закликала спростити механізм поставки вакцин
Міжнародний механізм COVAX може зіткнутися з нестачею 190 мільйонів доз вакцини від коронавірусу вже до кінця наступного місяця, тому уряди повинні спростити механізм поставок препаратів, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, оприлюдненій у четвер, 27 травня.
"Жахливий сплеск вірусу в Індії жорстоко вплинув на поставки в рамках COVAX в другому кварталі цього року, до такої міри, що до кінця червня ми зіткнемося з нестачею 190 мільйонів доз", - відзначили в ВООЗ.
З метою розв'язання цієї проблеми організація закликала світових лідерів в терміновому порядку виконати взяті на себе раніше зобов'язання щодо забезпечення фінансування механізму, а також з надання йому вакцини.
Крім того, у ВООЗ нагадали про необхідність усунути всі проблеми з транзитом, які блокують або уповільнюють поставки COVID-вакцин, а також сировини та матеріалів для їх виробництва.
"Якщо світові лідери будуть діяти спільно, то початкові цілі COVAX - забезпечення поставок до 92 країн з низькими доходами 2 мільярди доз у 2021 році та 1,8 мільярда на початку 2022 року - все ще можуть бути досягнуті", - зазначено в документі.